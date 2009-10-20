”Рок Січ” продовжує лунати містами України

Уже два тижні фестиваль «Рок Січ» мандрує Україною, збираючи в різних містах найпалкіших і найвідданіших прихильників вітчизняного року та найяскравіших виконавців. Могутні рок-фортеці вже було зведено в Кам’янці-Подільському, Луцьку, Львові та Ужгороді.

– Кожне місто – це окрема історія, унікальні люди, неповторний досвід. Наприклад, у Кам’янці-Подільському ми з «ВВ» ніколи не виступали раніше, і я щиро пишаюся тим, що саме це місто з величною історією прийняло «Рок Січ» першим, – говорить Олег Скрипка, ініціатор фестивалю. – Це був розкішний початок, який дав натхнення для майбутніх фестів. У Луцьку «Рок Січ» проходила в дуже мальовничому місці біля старовинної фортеці. Місто нас зустріло зливою, але, незважаючи на негоду, справжні цінителі музики зібралися, і з часом дощ вщух, – напевно, хмари розігнала потужна енергетика року! Львів вразив снігом – було дуже холодно, але гаряча й запальна музика зігріває швидко, головне ж – теплий прийом. Львів’яни зустріли нас дуже гостинно, за що їм щира подяка. Що ж до Ужгорода, то було надзвичайно приємно, коли люди почали співати Гімн України і проспівали його повністю майже акапельно. Це звучало неперевершено й незабутньо. Певно, настав час включати Гімн до програми… А загалом, спасибі всім небайдужим та емоційним глядачам, завдяки яким свято в кожному місті проходить яскраво і драйвово. І, звісно, ми щиро вдячні виконавцям, які приєдналися до нас і запалювали серця гостей фестивалю своєю музикою!

Протягом чотирьох концертів «Рок Січ» об’єднала на своїй сцені такі чудові гурти, як МАНДРИ, ПРОПАЛА ГРАМОТА, ДИМНА СУМІШ, W.H.I.T.E, ФЛАЙZZZA, ГАПОЧКА, ГАЙДАМАКИ, НАЗАД ШЛЯХУ НЕМАЄ, @TRAKTOR, КОРАЛЛІ, Марію БУРМАКУ та ВВ.

Цікавим є ноу-хау Олега Скрипки в форматі «Рок Січі»: на сцені немає традиційних для пострадянських заходів конферансьє. Музиканти самі оголошують наступний гурт, що з’явиться перед глядачами. І виходить це в них досить непогано й професійно, тому спілкування з публікою стає ще більш невимушеним і відкритим. У кожному місті навіть після закінчення фестивальної програми, народ бажає продовження свята і залишається біля сцени, співаючи, скандуючи та закликаючи музикантів виходити знову й знову…

25 жовтня фестиваль «Рок Січ», що проходить в рамках мистецької акції «З Україною в серці» за підтримки Юліі Тимошенко, зустріне Івано-Франківськ. Шоу розпочнеться о 18:00 на Вічевому майдані, а гратимуть та співатимуть для івано-франківців гурти ПАН ПУПЕЦ, РОЛЛІКС, МАНДРИ та ВВ.

За графіком слідкуйте на сайті rocksich.com.ua !

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