У Чернівцях відкрили пам’ятник невідомому корупціонеру

Пам’ятник невідомому корупціонеру презентував сьогодні, 20 жовтня, на Турецькій площі у Чернівцях відомий художник, який працює у жанрі перформенсу, Анатолій Федірко.

Центром композиції пам’ятника невідому корупціонеру в Чернівцях є скульптурне зображення (двосторонній рельєф, діаметр 90 см) монети (аверс – зображення срібного талера Марії-Терезії з її профільним офіційним портретом, оскільки австрійський срібний талер у ХVIII ст. був основною європейською валютою; реверс – зображення статуї Свободи або портрет Дж. Вашингтона – президента США – з однодоларової американської монети, зразка 1979 р.

З лівого боку – скульптурне зображення руки людини, яка підштовхує «монету» по нахиленій площині до протилежної сторони (по вісі візуального руху, зліва направо), де розташована композиція з двох розкритих рук людини, що отримують «монету».

Як повідомив Анатоль Федірко на презентації свого арт-проекту, з серпня 1774 року до травня 1775 року австрійський уряд Марії-Терезії вів таємні переговори з Урядами Османської та Російської імперій щодо приєднання Буковини до складу Австрійської імперії шляхом підкупу (корупційних дій) посадовців обох імперій (доведений історичний факт) – у травні 1775 року Буковина увійшла до складу Австрійської імперії», – зазначив художник. Він вважає, що його концепція пам’ятника невідомому корупціонеру чітко відображає спільні корені корупції минулого і сучасного періоду в історії Буковини.

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