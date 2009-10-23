Пол Маккартні відправляється в перше за п`ять років турне

Легендарний сер Пол Маккартні оголосив про початок турне по Європі, яке почнеться на "малій батьківщині" групи Beatles, - у Гамбурзі.

Пол Маккартні, який ненавидить префікс "екс-бітл", повертається до Гамбурга, до міста, яке, як говорив Леннон, виростило групу Beatles.

Концерт Маккартні в Гамбурзі відбудеться 2 грудня. Ним відкриється перше європейське турне за останні п`ять років.

Також у рамках турне 67-річний співак виступить у Берліні, у голландському місті Арнемі, Парижі та Дубліні. Завершиться турне Маккартні по Європі концертом у Лондоні 22 грудня.

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