Завтра в столиці починається 39-та ”Молодість”

Якщо ви бажаєте побачити останні українські та світові стрічки, опинитися в товаристві таких зірок як Катрін Деньов, обов’язково маєте приїхати в Київ.

У кінотеатрі «Київ» - останні приготування. Вже завтра вхід сюди буде доволі обмежений. Тут розташуються сотні фото- і телекамер - 39-ий кінофестиваль «Молодість» відкриватимуть Президент України та світова кінозірка Катрін Деньов приїде до Києва на одну добу.

Андрій Харлпахчі, художній керівник кінофестивалю «Молодість»: «Для нас дуже важливе те, що фестиваль починається з Катрін Деньов, першої дами світового кіно. Спочатку планувала дві доби бути і спочатку навіть відмовилися, розуміючи, що за одну добу не зможе повноцінно поспілкуватись з пресою, з усіма, але все ж таки одну добу вона викроїла між репетиціями, а вже в неділю вона має бути в Брюcселі на зйомках».

Уже у фестивальні дні чимало зірок завітає на «Молодість» з Росії. Приїде Чулпан Хаматова та Гоша Куценко – він презентуватиме свій новий проект, а Сергій Юрський – режисерський дебют. Не менш потужна і добірка фільмів.

Максим Ілляшенко, керівник прес-центру кінофествалю «Молодість»: «Цього року фестиваль як ніколи сильний саме програмою фільмів. Ми показуємо нові фільми Франсуа Озона, Ларса фон Триєра, дуже сильна російська програма».

Україна представлена в усіх конкурсних програмах: у фільмах повного і короткого метра, а також студентськими роботами. Кредо конкурсної програми «Молодості» - відкрити світові нові кіноімена.

Андрій Харлпахчі, художній керівник кінофестивалю «Молодість»: «Ми вже бачимо, що ці наші учасники і іноземні в тому числі, які дебютували у нас 10-15 років тому, сьогодні це режисери, які отримали «Золоті пальмові гілки». Для нас це дуже приємно, що їх перший крок був саме тут, на фестивалі «Молодість».

Побачити кінодебюти, гучні прем’єри та зірок можна буде з 24 жовтня до 1 листопада. Кіномани не пошкодують.

«Факти», ICTV