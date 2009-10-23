У Києві даватимуть майстер-класи з японської каліграфії та ікебани

Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12) та Українсько-Японський центр запрошують 25 жовтня об 11:00 на майстер-клас з каліграфії (майстер Галина Шевцова) та ікебани (майстер Тетяна Надбережна).

Майстер-класи пройдуть у рамках виставки «Японія – відображення серця», на якій представлені художні фото Галини Шевцової, авторки відомої в Україні та Японії книги «Грані світу: Україна-Японія – дерев’яна архітектура» в гармонійному поєднанні з творами відомої в Японії і Європі майстрині каліграфії Кейко Фукуміцу. Це перший відомий нам світовий досвід поєднання фото та творів каліграфії в єдиному виставковому форматі.

Виставка представляє Японію в доволі нетрадиційному ракурсі: як країну поетичної природи, старовинної архітектури, сільських краєвидів та збережених народних вірувань. Таку Японію пересічному туристові побачити неможливо. Більшість з нас уявляє цю країну урбанізованою надсучасною державою, де навряд чи знайдеться місце для мрій, туману, полум’я свічок, комарів та жаб’ячого співу. Але як показує досвід – у кожного своя Японія. Японія, яку бачить пані Галина, неходжена, таємнича, часом прозора як вранішній серпанок, а часом нестримна як осінній тайфун. Тож і глядач отримає можливість побачити Японію, відображену очами (чи скоріше – серцем) фотомайстра. Побачити ніби «з середини», з точки зору мешканця, а не чужинця. Але водночас, як кажуть японські критики, погляд у Галини інший, ніж у японця – вона помічає й те, повз що звиклий до своєї країни японський фотограф проходить мимо не зволікаючи. А дарма...

Окремий розділ виставки розкриває духовну спорідненість України та Японії. Мало хто знає, що в український культурі є багато спільного з японською. Адже до розповсюдження християнства, українці поклонялися богам природи. Ця віра за сенсом, ритуалами та духовною атмосферою дуже нагадує японське синто. А духовні основи, закладені в прадавні часи, як кажуть, не забуваються.

Виставка відкрита з 16 жовтня – 10 листопада 2009 року.

Вхід на територію музею: для дорослих – 5,00 грн; для студентів – 3,00 грн., для пенсіонерів – 1,00 грн.