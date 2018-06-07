Ліванський дизайнер та подружка Джеймса Бонда закрили Fashion Week

Організатори Українських тижнів моди з року в рік намагаються зробити все можливе, аби максимально наблизити це дійство до європейського рівня. Цієї осені Ukrainian Fashion Week завершився “Le Grand fashion party” – показом кутюр’є зі світовим ім’ям Елі Сааба (Elie Saab).

За словами засновника та голови оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської, запросити до України Елі Сааба дозволили дружні зв’язки Олександра Оніщенка – мецената проекту, українського бізнесмена, власника ТОВ «Нафтогаззбут». «Я знайомий з паном Елі Саабом з літа цього року – я був на показі його колекції в Парижі. Колекції «от кутюр». Там було представлено дуже красиві сукні. І я вважаю, що ці сукні гідні носити українські жінки. І ця подія допоможе інтегруватися українським модельєрам у світову моду» – зазначив Оніщенко.

Ліванець за походженням Еллі Сааб, який почав формувати свій імідж прет-а-порте в 2005-2006 роках, підтвердив свою репутацію знавця дамських модних смаків.

– Від самого початку мені подобалося бачити, що я роблю жінок прекрасними, що їм подобаються сукні, які я створюю, – каже дизайнер. – Майбутні модні тенденції залежать від нас. Мода – завжди прогрес. Кольорова гама змінюється від сезону до сезону. Я особисто нарешті можу суворо не дотримуватися стилю, іміджу. Я презентуватиму форми та кольори – такі, як мені подобаються. Моя ідеологія, так би мовити, не дуже змінюється з року в рік.

Сааб у певному сенсі поєднав модні тенденції Сходу та Заходу. Модельєр стверджує, що спочатку почав працювати в Західному стилі.

– Що стосується Сходу, можливо, я запозичив звідти певні кольори, – пояснює Сааб. – Та схоже, що річ тут не в культурах чи стилі, а в тих, для кого створюються вбрання. Я дивлюся на жінок в усьому світі, і всі вони схожі в тому, що чарівні.

Привернути увагу до закриття модного тижня організатори вирішили не лише Саабом не лише вечіркою, на захід завітала також екранна подружка Джеймса Бонда, українська акторка та модель Ольга Куриленко. З нею подивитися показ коштовних вбрань повинна була й амеркианська акторка Єва Лонгорія, відома за серіалом «Відчайдушні домогосподарки». Але, певно, не змогла знайти «вікно» у своєму графіку.

Організатори UFW та меценати вирішили виконати відразу два важливих завдання: модне та соціально значуще. Окрім показу Елі Сааба, засновник благодійного фонду «Родина» Олександр Оніщенко та Ольга Куриленко відвідають центр соціально-психологічної реабілітації для дітей. –– Як пов’язана мода та благодійність? – поцікавилися в Сааба журналісти.

– Ми з дружиною завжди піклувалися про дітей. Вважаємо, що скрізь діти – це дуже важливо. На мою думку, фешн-світ може допомогти в благодійності. І ця благодійність якраз і має бути зорієнтована на дітей, – зауважив Сааб.

У свою чергу, Ольга Куриленко, яка займається доброчинністю в обласні медицини, вважає, що «ці сфери пов’язані з популярністю. Якщо люди використовуватимуть свою популярність на благо, то це вже добре».

Остання колекція «от кутюр», що влітку була представлена на тижні високої моди в Парижі, привернула увагу безлічі українських зірок шоу-бізнесу, спорту та навіть деяких політиків: Нестор Шуфрич, Нікас Сафронов, Олександра Кужель, Валід Арфуш та Сараханда, Світлана Лобода, Тетяна Рамус, Маша та Ліза Єфросініни, Світлана Вольнова, Ірина та В’ячеслав Дюденки, Олексій Залевський, Сергій Єрмаков, Бгодан Ступка та багато інших. Зокрема, Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Ганна Безсонова ніколи не була присутня на показах Сааба – вона слідкує за модними тенденціями на подіумах вітчизняних тижнів моди. Але очікувала від «гарного приємного вечора, грандіозного шоу, цікавого показу, і, можливо, цікавих знайомств».

Український дизайнер Андре Тан відвідував показ ліванського дизайнера в Парижі, каже, що особливість Сааба – це величезна кількість вишивки. І він відрізняється своїми вечірніми сукнями – для червоної дрожки». Ціни на вбрання від Сааба Андре Тан вважає дуже високими. Але виправданими.

– Якщо в Арабських Еміратах можуть платити за це сотні тисяч євро, то чому б і ні?! – каже український дизайнер.

За оцінками Тана, такий одяг не по кишені українським зіркам. А от дружинам політиків – так.

Телеведучій Талі Калатай було цікаво подивитися показ, щоб оцінити, чим відрізняється стиль Сааба від українських дизайнерів. І без сумнівів заявила: «Я впевнена, що деякі наші столичні модниці обов’язково що-небудь придбають”.

Українська співачка Ольга Полякова була дуже вражена показом Сааба: – Це було так гарно, що я навіть не доберу слів, щоб це передати. Я часто дивлюся покази по телевізору, а це зовсім інше. Проте купувати сукні не збираю. Дорого ж! Кажуть, до 100 тисяч доларів.

Проте на показі Полякова була одягнена у вбрання з останньої колекції української дизайнерки Олени Голець, що була представлена на Ukrainian Fashion Week сезону ”Весна-літо 2010”.

Телеведуча Наталія Розинська запевнила, що організатори сезонів моди «завжди роблять захоплюючі події, вистави. Це вже не просто показ мод. Це дійство». Розинська зауважила, що цього року, незважаючи на кризу, організатори виправдали всі сподівання, і створили чудове шоу. Проте вона не вважає, що модна подія наразі є найважливою для України:

– Для тієї частини суспільства, яка поважає моду, знається на ній, це безперечно прекрасна подія. І організатори сезонів моди – героїчні люди. Але більшість простих українців, які сьогодні живуть на 500-800 гривень, отримують пенсію, вони, звичайно, не зрозуміють цього. Дружини українських політиків не купуватимуть «від Сааб»: «вони поводять себе стримано й відповідально до того часу, в якому ми сьогодні живемо. І навпаки усіляко пропагують скромний спосіб життя.

Сама телеведуча теж не збирається купувати розкішні вбрання від Сааба: «По-перше, це надмірно дорого. Тим паче, в Україні немає ніяких подій, на які можна було б вдягти сукню від Елі Сааба.».

Тетяна Поляковська