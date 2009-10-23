Ющенко надав Львівській галереї мистецтв статусу національної
17:04, 23 жовтня 2009Культура
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Указ розміщено на сайті глави держави... "Ураховуючи значення діяльності..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 861/2009 надав Львівській галереї мистецтв статусу національної.
Текст документа розміщено на сайті глави держави.
Відповідний статус надано “ураховуючи значення діяльності Львівської галереї мистецтв як одного з провідних музеїв України, високий професіоналізм його працівників у справі збереження, вивчення, популяризації та використання об`єктів культурної спадщини, а також з метою дальшого розвитку музею”.
Надалі заклад іменуватиметься – Львівська національна галерея мистецтв.
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