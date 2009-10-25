Ющенко вручив Катрін Деньов ”Оленя”

Президент Віктор Ющенко взяв участь в урочистому відкритті Міжнародного кінофестивалю "Молодість".

У своєму вітальному слові президент відзначив, що для нього є особливою честю кожної осені відкривати в Києві кінофестиваль "Молодість", повідомляє прес-служба глави держави.

"Я вітаю вас із цим святом кіно", – сказав президент. Він також оцінив роль кінематографу для культурного та морального розвитку кожної людини.

"Ми любимо кіно за те, що після перегляду ми виходимо з кінозалу іншими, кращими, мудрішими. І це робить кіно", - зауважив глава держави.

За традицією, як почесний президент кінофестивалю, Ющенко вручив приз "Скіфський олень" за значний внесок у світове кіномистецтво – цього року його отримала всесвітньовідома французька акторка Катрін Деньов.

Також під час урочистостей президент нагородив художнього керівника фестивалю Андрія Халпахчі орденом "За заслуги".

Українська правда