Ющенко вручив Катрін Деньов ”Оленя”

16:03, 25 жовтня 2009
Культура
1 0

У Києві відкрилася "Молодість"

Президент Віктор Ющенко взяв участь в урочистому відкритті Міжнародного кінофестивалю "Молодість".

У своєму вітальному слові президент відзначив, що для нього є особливою честю кожної осені відкривати в Києві кінофестиваль "Молодість", повідомляє прес-служба глави держави.

"Я вітаю вас із цим святом кіно", – сказав президент. Він також оцінив роль кінематографу для культурного та морального розвитку кожної людини.

"Ми любимо кіно за те, що після перегляду ми виходимо з кінозалу іншими, кращими, мудрішими. І це робить кіно", - зауважив глава держави.

За традицією, як почесний президент кінофестивалю, Ющенко вручив приз "Скіфський олень" за значний внесок у світове кіномистецтво – цього року його отримала всесвітньовідома французька акторка Катрін Деньов.

Також під час урочистостей президент нагородив художнього керівника фестивалю Андрія Халпахчі орденом "За заслуги".

Українська правда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter