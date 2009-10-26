Столичним музеям повернули охорону

Київська міська адміністрація нарешті розрахувалася з Міністерством внутрішніх справ за охорону столичних музеїв.

Про це пише "Сегодня" з посиланням на заступника мера Віталія Журавського.

За його словами, у п`ятницю КМДА перевела на рахунки держохорони 1 мільйон гривень, повністю розрахувавшись за охорону.

Тож з вихідних кияни і гості столиці знову можуть милуватися шедеврами Айвазовського, Шишкіна, Куінджі в Російському музеї, а також унікальною колекцією ікон у Музеї Гончара.

Як відомо, майже усі зали цих музеїв були закриті оскільки з 1 жовтня держслужба охорони перестала охороняти музеї. Таке рішення було прийняте через борг КМДА у розмірі 3,7 мільйона гривень за 2008-2009 роки перед службою охорони.

Українська правда