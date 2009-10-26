У столиці показуватимуть угорське кіно

25-30 листопада 2009 року в столичному кінотеатрі "Київ" пройде фестиваль сучасного угорського кіно, на якому буде представлена підбірка з п`яти кращих фільмів Угорщини останніх років.

До програми фестивалю увійшли наступні стрічки:

Мелодрама "Ноїв ковчег" (2007 рік, реж. Ліг Шандор)

"Ноїв Ковчег" – житловий квартал у Будапешті. Головний герой фільму Еді Сток зі своєю внучкою потрапляють на телевізійне шоу, де у них з`являється можливість виграти 5 мільйонів форинтів. Весь квартал допомагає Еді в підготовці. Люди, що ще недавно лаялися з кожної дрібниці, об`єднуються навколо однієї загальної мети: "Еді повинен перемогти!"

Пригоди з елементами фантастики "6:3" (1998 р., реж. Пітер Тімар)

У 1953 році футбольна збірна Угорщини грала в фіналі Чемпіонату світу проти непереможної на той час збірної Англії. За годину до початку матчу в одному з ресторанів Будапешта з`являється невідомий, який передбачає сценарій майбутнього матчу зі всіма подробицями, щосекундними діями гравців і прізвищами футболістів, які заб`ють голи. Коли гра почалася, усі прогнози починають збуватися. Особа "віщуна" зацікавила Службу безпеки Угорщини. Що це було? Хто ця людина? Що трапилося насправді?

Кримінальна мелодрама "Родичі" (2006 р., реж. Іштван Cабо)

Замість корупціонера Маркозі прокурором міста Заратнок стає Іштван Копжас – людина з чистим серцем, порожніми кишенями і головою, повною думками про те, як врятувати світ. Але замість того, щоб змінити життя міста на краще, Іштван вимушений протистояти мафіозному угрупуванню, в якому полягає величезна кількість "родичів".

Мелодрама "Довгий уїкенд в Пеште і Буде" (2003 р., реж. Каролі Макк)

Роздумуючи про сенс життя, Марк згадує трьох жінок у своєму житті. Він давно виїхав з Угорщини і живе на пенсію зі своєю британською дружиною. Дивний нічний дзвінок змушує його повернутися на батьківщину через 40 років. Марк приїжджає, щоб побачити свою колишню любов, і несподівано відкривається безліч нових моментів, як у минулому, так і в сьогоденні. Фільм про життя сучасних угорців, які все ще не можуть повністю відмовитися від ідеалів минулого.

Авангардний детектив "Гикавка" (2002 р., реж. Дьєрдь Палфі)

З деяких пір у селі жінки холоднокровно вбивають своїх нелюбимих чоловіків. Місцевий поліцейський намагається розслідувати ці вбивства. Фільм цікавий як експеримент у області кіномови: крупні плани, незвичайні ракурси натуралістичних зйомок.

Подробиці