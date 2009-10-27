Жертва зґвалтування зажадала від США закрити справу Романа Поланскі

Саманта Геймер - жертва зґвалтування з боку Романа Поланскі - зажадала зняти всі звинувачення з режисера. Вимога 45-річної Геймер, якій на момент зґвалтування в 1977 році було 13 років, міститься в клопотанні, направленому до суду адвокатами жінки, повідомляє Agence France-Presse.

Як зазначено в клопотанні, кримінальне переслідування режисера слід припинити, оскільки потерпіла зазнає надто великого тиску з боку громадськості. Надмірна увага до справи Поланскі призвела до того, що у Геймер почалися проблеми із здоров`ям. Крім того, йдеться в клопотанні, жінка ризикує втратити роботу.

"Дзвонили від Ларрі Кінга, від Опри, з усіх ранкових телешоу і газет... Вони дзвонять їй у будь-який час, додому, на мобільний і на роботу. Жертва знову стала жертвою", - наголошується в клопотанні.

Крім того, адвокати Геймер відзначають, що Поланскі був вимушений залишити США через помилку американської судової системи. Тепер, вважають адвокати, Геймер вимушена розплачуватися за помилки американського правосуддя. "Дайте їй спокій", - підсумовують адвокати.

Раніше Геймер вже закликала владу США припинити переслідування Поланскі, проте зараз вперше зробила це офіційно. Як запевняла жінка, їй би не хотілося знов згадувати події, які травмували її в дитинстві. У 1993 році Поланські виплатив Геймер велику грошову компенсацію, після чого вона відмовилася від претензій до режисера.

Роман Поланські, якого американські слідчі органи звинувачують у спокушанні та зґвалтуванні Саманти Геймер, був арештований у Цюріху 26 вересня. Режисер подав запит про звільнення, проте 20 жовтня суд залишив його без задоволення. 23 жовтня американська сторона направила до міністерства юстиції Швейцарії запит про екстрадицію Поланскі до США.

Лента.ру