Стус презентує номер журналу “Київська Русь” POLSKA

29 жовтня у Києві (Центр польських та європейських студій НаУКМА) відбудеться презентація номеру літературно-критичного журналу “Київська Русь”, присвяченого польській літературі POLSKA.

"Ми намагалися передусім представити тих польських літераторів, чия творчість поки мало знана в Україні", - каже головний редактор часопису Дмитро Стус.

У номері будуть представлені твори польських авторів у перекладах, серед інших Дзвінки Матіяш, Богдани Матіяш, Сашка Бойченка, Остапа Сливинського. Серед авторів: Пйотр Пйотровський, Пьотр Грущчинський, Пшемислав Чаплінський, Яцек Денель, Сильвія Хутнік, Ольга Токарчук, Маріуш Щигель, Яцек Хуго-Бадер, Еугеніуш Ткачишин-Дицький, який став Лауреатом цьогорічної, 13-ї літературної нагороди Nike за найкращу книжку року. Його було нагороджено за том віршів «Пісенька про залежності і про узалежнення».

Участь у презентації візмуть:

Єжи Онух - директор Польського Інституту

Дмитро Стус - головний редактор журналу "Київська Русь",

Анна Лазар - заступник директора Польського Інституту

Богдана Матіяш - перекладачка, письменниця.

Місце проведення: Центр польських та європейських студій НаУКМА, вул. Волоська 10, підвальне приміщення 6 корпусу. Початок - 17:00.