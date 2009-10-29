Відкрилася виставка, присвячена призовникам 1944-45 року

У Луцьку до Дня визволення України від фашистських загарбників у Волинському краєзнавчому музеї відкрилася пересувна виставка «Останній призов війни».

Як передає кореспондент УНІАН, там відбулася зустріч з активістами громадського об’єднання ветеранів останнього воєнного призову 1944-45-х років.

На виставці представлені фото та документи ветеранів останнього воєнного призову, висвітлено сьогодення цих ветеранів. 65 років тому молодих людей 1927-го року народження, на той час неповнолітніх, призвали в армію і відправили відбувати по три строки військової служби у глибокий тил Росії, розповідають ветерани.

За словами голови обласної організації ветеранів останнього воєнного призову Олександра БАГНЮКА, з листопада 1944 до травня 1945 року під Саратовом, на будівництві промислового газопроводу, полягли 78 волинян, ще сотні волинян після жахливих умов праці та голоду повернулися додому інвалідами.

Сьогодні ветерани останнього воєнного призову вшанували живими квітами та хвилиною мовчання їхню пам`ять.

Також з нагоди відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників на Меморіалі Пам’яті у Луцьку відбувся урочистий мітинг та панахида по загиблих у Другій світовій війні, яку відслужили священики Української православної церкви Київського патріархату.

Після мітингу департамент соціальної політики міської ради влаштував для активістів луцької міської організації ветеранів України святковий обід.