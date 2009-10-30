Юна співачка Марієтта стала обличчям нової колекції Тетяни Островерхової «Широко крокуючи», яку дизайнер представила 18 жовтня в рамках Ukrainian Fashion Week. Свій вибір дизайнер мотивувала незвичайною популярністю співачки серед молоді, а так само її нестримне бажання брати участь у всіх процесах тінейджерського життя.

– З творчістю Марієтти я знайома вже давно, вона за віком така ж як і моя дочка. Я задумалася про те, що сьогодні сучасній молоді набагато складніше зробити правильний вибір, ніж було мені. Адже існує божевільна безліч спокус і не завжди позитивних. Саме тому в мене виникла ідея створити лінію одягу для молоді, що живе у великому місті. А представити колекцію я запропонувала Марієтті, як представниці нового покоління, – каже Тетяна.

У рамках показу гості могли не тільки побачити, але й почути співачку. Марієтта з`явилася на подіумі під свою нову пісню «Доказ», яка була фінальним треком показу дизайнера.

Ідея Тетяни Островерхової у виборі назви своєї колекції була підхоплена Марієттою і тінейджерський рух, який очолює юна зірка, вона вирішила назвати також – «Широко крокуючи».

Плідна співпраця Марієтти й Тетяни Островерхової на цьому не закінчується. Колекція «Широко крокуючи» готується для масового пошиття і вже проведені переговори з швейними підприємствами для запуску моделей в масове виробництво. Тому спеціально для показу був виготовлений буклет, де Марієтта представила різні моделі з колекції, а також дуже скоро можна буде побачити рекламні постери у відомих фешн-виданнях.