У Києві проходить виставка-перформанс 500-та книжок

У Києві в Центрі візуального мистецтва Національного університету “Києво-Могилянська академія” (вул. Сковороди, 2) проходить виставка-перформанс "500 книжок світової гуманітарної класики".

Як передає кореспондент УНІАН, виставку присвячено 10-й річниці діяльності програми "Соціальний капітал та академічні публікації" Міжнародного фонду "Відродження", за підтримки якої в Україні перекладено та видано понад 500 класичних творів світової гуманітаристики.

У залах виставки - філософському, історичному, літературному та суспільно-політичному - представлені надбання світової гуманітарної культури, що стали більш доступними українському читачу протягом останніх 10 років. Книги представлені як об’ємні простори, світи, створені текстами. У глядача виникає відчуття контакту із життям спільноти перекладачів - людей, які роблять доступними тексти, що вплинули на розвиток європейської думки.

У першому залі з книг, виданих за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", вибудовується вежа.

У залі художньої літератури глядач стає учасником "безумного чаювання", під дією парадоксальних чар якого книжки перетворилися на гральні карти. На стінах цієї зали виставка графічних робіт 4 художників, які співпрацювали із видавництвами, займалися книжковою графікою чи створювали ілюстративні серії: Матвій ВАЙСБЕРГ, Віктор ГУКАЙЛО, Михайло МОСКАЛЬ та Людмила БРУЄВИЧ.

Переходячи з одного залу виставки в інший, кожен відвідувач стане учасником захоплюючого перформансу, відчує присутність великих мислителів та цивілізацій, зазирне до "діжки Діогена" та візьме участь у "безумному чаюванні".

На виставку, що триватиме до 20 листопада, запрошуються всі, кому не байдужа тема світової культури та української книги.