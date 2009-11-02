У Києві завершилася 39-та Молодість

1 листопада в столичному кінотеатрі Київ відбулася церемонія закриття 39-го міжнародного кінофестивалю Молодість.

Гран-прі (10 тисяч доларів і статуетка Скіфський олень) кінофестивалю Молодість-39 одержав фільм “Дівчинка” (режисер Тіцца Кові, Райнер Фріммель, Італія - Австрія).

“Дівчинка” –- історія про життя знедолених у Італії, про мужність і дискримінацію, втрати і взаємодопомогу. Циркова актриса знаходить на околиці Риму дворічну дівчинку, покинуту батьками. Разом з сусідським хлопцем вона вирушає на пошуки матері дитини.

Кращим повнометражним фільмом (приз 2500 доларів) визнана стрічка «Той берег» (режисер Георгій Овашвілі, Грузія – Казахстан).

Кращий короткометражним фільмом (приз 2500 доларів) назвали стрічку «Автономія» волі (режисер Антуан Купер, Бельгія).

У категорії Кращий студентський фільм перемогли дві картини (розділили приз у 2500 доларів навпіл) «Кася» (реж. Елізабет Льядо, Бельгія) і «Нульова відмітка» (режисери Селіна Вебер, Рамон Кьонінгсхаузен, Швейцарія).

Приз глядацьких симпатій дістався стрічці «Любов і гнів» (реж. Мортен Гізі, Данія).

Кращим українським фільмом названа стрічка Максима Васяновіча «Мама померла у суботу на кухні».

Кращою актрисою визнана Патріція Жерард («Дівчинка»), якому дістався приз імені Іва Монтана у розмірі 2000 євро.

Кінофестиваль зумів на цей раз похвалитися небувалою кількістю іменитих гостей і якісних прем`єр.

Жан Клод Ван Дам приїхав до України вперше, проте надовго. Знаменитий "Універсальний солдат" збирається знімати тут кіно «Вежа» і проводити відразу три реаліті-шоу. Він зізнається, тут усі умови для цього. "Ми проведемо декілька кастингів, відберемо акторів і актрис, вони житимуть декілька місяців у закритих садибах і вчитися перевтілюватися" – зазначив Ван Дам.

Від ексклюзивних інтерв`ю актор відмовився, тому що образився на дуже інтимні питання однієї з журналісток про наркотики, чотирьох дружин і троє дітей.

Зазначимо, що голлівудський герой такого масштабу вперше особисто представив свій фільм українським глядачам.

Фільм JCV D – як абревіатура імені бельгійця є автобіографічною – бельгієць грає самого себе.

За сюжетом зірка згасає під натиском безлічі особистих і фінансових проблем. А на додаток ще і потрапляє в заручники до грабіжників банку. Цього разу стрічка Ван Дама – повна несподіванок у звичному аплуа актора.

На вечірці переможців кінофестивалю Молодість Ван Дам, як і в кіно, був постійно в компанії загадкової блондинки. Ван Дам їв суп, пробував голубці і постійно виявляв гостям свою любов.

Ще один гість з Голлівуду – Тагава Кері-Хіроюкі. У його арсеналі негативні герої «Розбиркок у маленькому Токіо», «Перл-Харбора», «Планети мавп» і десятка інших.

"Скучив за такими маленькими фестивалями, де можна насолодитися цікавим кіно", – розповів актор.

Тагава Кері-Хіроюкі теж привіз до Києва новий фільм. Знятий в Казахстані бойовик перший бачили студенти – майбутні актори.

"Я колись теж був молодим, мріяв стати відомим, але знаєте, часто замислююся, ось я в Голлівуді. Так, я виробник фільмів, але я зовсім не зірка. Утім, мені пощастило, що мене глядачі запам`ятовують", – запевнив Тагава.

Щоб перший візит до Києва запам`ятався надовго, відомий гість політав на повітряній кулі.

Тим часом, зоряні дівчата на Молодості були менш доступні. Організатори не дозволили журналістам спілкуватися з Катрін Дерев, мовляв, щоб вона не передумала поїхати на прийом до Президента. Подружка Джеймса Бонда Ольга Куриленко відкривала фестиваль англійською, але на закриття вже не залишилася.

Як повідомлялося, увечері 24 жовтня в Києві урочисте відкриття Міжнародного кінофестивалю Молодість. Віктор Ющенко вручив Катрін Денев приз за значний внесок у світове кіномистецтво. Провідній церемонії відкриття стала всесвітньо відома українська актриса Ольга Куриленко.

Кореспондент