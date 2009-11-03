Каліфорнійський суд розгляне апеляцію Поланські

Апеляційний суд Каліфорнії 10 грудня почне слухання про можливість розгляду судом нижчої інстанції питання з припинення справи щодо кінорежисера Романа Поланські за його відсутності.

Нагадаємо, Романа Поланські, що має подвійне польсько-французьке громадянство, було звинувачено в інтимному зв`язку з 13-річною американкою Самантою Геймер у 1977 році. У 1978 році Поланскі покинув США, щоб уникнути тюремного ув’язнення. Швейцарська поліція заарештувала режисера 26 вересня, коли він прибув на кінофестиваль до Цюріха. Через місяць влада США передала швейцарському міністерству юстиції офіційний запит про екстрадицію Поланскі.

Кінорежисер минулого року вже звертався до суду Лос-Анджелеса з офіційним запитом про зняття з нього звинувачень, проте суддя відмовився його розглядати, мотивуючи це тим, що Поланські ховається від правосуддя.

Незадовго до свого арешту Поланські подав апеляцію на це рішення. Його адвокати стверджують, що в зв`язку з низкою процесуальних порушень в ході наслідку Поланські не зобов`язаний бути особисто присутнім на слуханнях.

Саманта Геймер, яка опинилася в центрі сексуального скандалу, також неодноразово клопотала перед судом про закриття справи. За її словами, слідчі органи і обвинувачі, додавши розголосу деталям інциденту, "завдали збитку їй, її трьом дітям, чоловікові та матері".

Відомо, що в 1997 році Поланскі досяг угоди з сім`єю Саманти, котра постраждала, і виплатив компенсацію.

Світові зірки кінематографау, а також низка професійних кінематографічних організацій також підписали петицію з вимогою про "негайне звільнення" Поланскі. Серед підписантів режисери Вуді Аллен, Мартін Скорсезе, Девід Лінч, Вонг Кар Вай, Вім Вендерс, Етторе Скола, Педро Альмодовар, Емір Кустуріца, актори Мікеле Плачидо, Азія Ардженто, Фані Ардан, Моніка Беллуччі, Тільда Суїнтон і багато інших.

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