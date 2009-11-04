Церемонію вручення ”Оскара” вестиме ”ідеальна пара”

82-у церемонію вручення премії "Оскар" у березні 2010 року вестимуть актори Алек Болдуін і Стів Мартін.

За словами продюсерів телетрансляції Білл Мекеника (Bill Mechanic) і Адама Шенкмана (Adam Shankman), Мартін і Болдуін – "ідеальна пара ведучих для `Оскара`". Вони "обожнюють один одного" і повинні принести в шоу свіжість і веселість, вважають продюсери.

Декілька ведучих з`являться на церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії не вперше. Так, у 1929 році, у найперший рік вручення "Оскара", на сцену вийшли президент і віце-президент академії, а в 1987 році шоу представляли три людини.

Стів Мартін вів церемонію в 2001 і 2003 роках, а також кілька разів представляв номінантів. Алек Болдуін представляв номінантів у 2004 році, проте в якості ведучого "Оскара" поки не виступав. Обидва актори залишилися вельми задоволені пропозицією продюсерів.

Нагадаємо, раніше австралійський актор Х`ю Джекман відмовився стати ведучим церемонії другий раз, зіславшись на зайнятість. За деякими оцінками, саме поява Джекмана небагато підвищила рейтинги телетрансляції церемонії в 2009 році. Тим часом Мекеник пообіцяв, що в 2010 році церемонія стане веселішою, швидшою і "кращою з кращих".

Lenta.ru