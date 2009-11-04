Львівський театральний фестиваль ”Драбина” перенесено

VI Міжнародний театральний фестиваль "Драбина", який повинен був відбутися 5-8 листопада в Львові, переноситься у зв`язку з епідемією грипу.

"Оргкомітет фестивалю "Драбина", знаходячись у хорошому настрої і здоров`я, хоче повідомити про перенесення фестивалю "Драбина" у зв`язку з панікою, викликаною інформацією про розповсюдження епідемії грипу в Західному регіоні", – повідомляють організатори і обіцяють провести фестиваль, "як тільки ситуація стабілізується".

Нагадаємо, щорічний фестиваль "Драбина" проводиться серед незалежних любительських театральних колективів з України і зарубіжних країн.

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