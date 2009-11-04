Pet Shop Boys вирішили не співати в Україні під час епідемії

Британський гурт Pet Shop Boys переніс заплановані в Києві та Одесі концерти, через оголошену в Україні епідемію.

У вівторок представники одного з концертних агентств провели переговори з менеджментом колективу про перенесення дат концертів гурту. Щоправда, на які дати перенесено виступи гурту поки що невідомо.

Нагадаємо, Pet Shop Boys мали виступити одразу в двох українських містах. Так, 24 листопада було заплановано концерт у Одесі, а 25-го листопада - у Києві.

Нагадаємо, 30-го жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо заборони проведення масових заходів.

Так само відклала свій приїзд до Києва і французька співачка Лара Фабіан. Нагадаємо, 2-го листопада в столиці мали розпочатись зйомки музичного фільму "Мадемуазель Живаго". Але через епідемію грипу менеджмент артистки вирішив перенести зйомки на квітень.

Також було оголошено про скасування концертів Дельфіна, а також груп "7 Раса", "Lumen" та інших. Повідомляється, що київський концерт Дельфіна переноситься з 8 листопада на 27 лютого. Усі куплені квитки будуть дійсні.

Окрім цього, перенесено й виступ білоруської рок-групи "Ляпіс Трубєцькой" - з 5-го листопада на 11 грудня.

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