Кірі Муратовій сьогодні 75

У четвер, 5 листопада, відзначає ювілей одна з найвидатніших режисерів вітчизняного кіно, майстер парадоксу, автор культових фільмів "Довгі проводи", "Астенічний синдром", "Чеховські мотиви" та багато інших – Кіра Муратова.

Традиційно ігноруючи всі можливі урочистості, ювілеї і дати, Кіра Георгіївна продовжує знімати кіно. Не зважаючи ні на цензуру, ні на славу чи звання, вона абсолютно вільна в своїй творчості й тому, завжди непередбачувана й оригінальна.

«Мені не подобається, щоб мене відкривали, як консервну банку, і дивилися, що в мене всередині, – каже Кіра Георгіївна. – Нехай буде загадка. Ось була така, зникла, і взагалі на смітник викинули труп, ні хреста, нічого, а фільми є, комусь подобаються, а більшості – ні».

«Кіру Муратову ніколи не влаштовує нейтральний глядач, – зазначає продюсер Олег Кохан. – Вона повинна вивести тебе зі стану рівноваги, щоб ти міг почути і зрозуміти. Це вищий кінопілотаж. Тому її фільми увійшли до золотого фонду нашого кінематографу, стали його візитною карткою в Європі і світі».

«Це одна з найвидатніших жінок зі всіх, хто зустрічався на моєму шляху, - продовжує Рената Літвінова. – Якась неймовірна цілісність і зухвалість, йти наперекір, здавалося, здоровому рішенню, наперекір усьому і перемагати. А це вищий ступінь збереження себе і служіння своєму таланту».

«Ви читали казку Пушкіна, де був чудовий золотий півник, який попереджав державу про небезпеку? - запитує Олег Табаков – Так от Кіра Муратова живе у наш час і не просто попереджає про небезпеку, а б`є на сполох, бажаючи докричатися до кожного і говорить: «Люди, будьте людьми.

З 19 листопада в кінотеатрах України глядачі зможуть побачити нову роботу режисера « Мелодія для шарманки», яка вже була високо оцінена журі міжнародних фестивалів. Кошти, зібрані від прокату картини будуть направлені на вирішення проблем безпритульних дітей в рамках соціальної програми «Допомогти так легко».