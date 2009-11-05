У столиці відкривається виставка картин оператора Жака Кусто

У четвер, 5 листопада, у Києві відкривається виставка Андре Лабана, оператора підводної команди легендарного Жака Іва Кусто і засновника напрямку підводного живопису.

У рамках експозиції, яка відкриється 5 листопада о 19:00 у галереї Мистецька збірка (вул. Терещенківска,13), будуть представлені картини, написані Андре Лабаном на морському дні, а також його авторські фотографії.

Андре Лабан особисто візьме участь у відкритті виставки.

Андре Лабан народився в Марселі (Франція), у 1928 році. Писати картини – пейзажі Провансу і морські види – Лабан почав у віці 12 років. Будучи інженером, у1952 році він приєднався до команди Жака Кусто на борту легендарного судна Каліпсо, де пропрацював 20 років. Лабан був оператором оскароносного документального фільму The Silent World («Тихий світ»), а пізніше став лоцманом Каліпсо.

Свою першу картину під водою Андре Лабан написав у 1962 році, тим самим поклавши початок новому напряму в живописі.

Для створення своїх картин Андре Лабан надягає гідрокостюм і занурюється на дно. Він наносить на полотно спеціальну рідину, щоб воно не розмокнуло у воді, фарби використовуються масляні, які також не розбавити водою. Замість пензликів майстер використовує мастихін, наносячи широкими мазаннями фарби на полотно, де їх і змішує.

Картини Лабана демонструвалися в багатьох країнах світу. У Андре Лабана є родичі в Україні - вони проживають у Львові.

Виставка картин Андре Лабана в Києві продовжиться до 29 листопада.

Корреспондент.net