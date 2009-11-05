У Києві відкривається міжнародний книжковий ярмарок

Сьогодні в українській столиці відкривається ХІІ Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ - 2009". У програмі – презентації книжкових новинок за участю їх авторів, а також автограф-сессії письменників. Традиційно на ярмарку можна буде придбати книги за цінами видавництв.

Попередньою програмою виставки була запланована широка культурна програма, зокрема низка цікавих тематичних заходів. Проте свої корективи внесла епідемія грипу, у зв`язку з чим виставкові заходи будуть обмежені торгівлею книгами з дотриманням протиепідеміологічних вимог.

Київський міжнародний книжковий ярмарок, традиційно приурочений до дня української писемності і мови, пройде з 5 по 8 листопада в експоцентрі "Спортивний".

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