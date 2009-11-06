Не дивлячись на епідемію, дитяче ”Євробачення” пройде в терміни

Кабінет міністрів України вирішив не переносити через епідемію грипу терміни проведення в Києві дитячого пісенного конкурсу "Євробачення".

Як і планувалося, захід пройде в українській столиці з 16 по 21 листопада.

Національна телекомпанія України, організуюча конкурс, уже звернулася в міністерство охорони здоров`я з проханням розробити рекомендації з профілактики захворювання для учасників і відвідувачів дитячого Євробачення.

Як повідомлялося, 30 жовтня Кабмін своєю ухвалою заборонив проведення масових заходів у тих областях країни, де введено карантин. Проте Київська область до їх числа поки не входить, тому там міністерське рішення носить лише рекомендаційний характер. Тим часом 4 листопада в Києві була зареєстрована перша смерть від грипу H1N1, також відомого як свинячий або каліфорнійський.

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