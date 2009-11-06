У Берліні відкрився Український кіноклуб

Організатори Українського кіноклубу сподіваються, що їхній проект зробить Україну зрозумілішою німецькому глядачеві й допоможе розвіяти певні стереотипи.

Ініціатором створення Українського кіноклубу є координатор берлінського осередку Союзу українських студентів у Німеччині Олександра Бінерт. В інтерв’ю «Німецькій хвилі»вона розповіла, що ідея розказати про Україну мовою кіномистецтва зародилася в неї ще два роки тому. Хотілося продумати цікаву концепцію кіноклубу, аби це не обмежувалося лише «сухим» переглядом фільмів, каже Олександра.

Для неї важливо було, щоб відвідувачі кіноклубу мали можливість також поспілкуватися про побачене, отримати відповіді на свої запитання про Україну й після цього, можливо, навіть захотіти б поїхати туди. «Нам ідеться про те, щоб, розповідаючи про Україну, зробити її трошки ближчою німцям, зрозумілішою, розповісти про самобутність української культури та її історію».

Проект ентузіастів

На пропозицію Олександри влаштовувати вечори українського кіно відгукнувся Український Дім у Берліні, який безкоштовно надає своє приміщення для новоствореного проекту. З боку української влади кіноклуб ніяк не фінансується, що, з іншого боку, дає йому можливість залишатися незалежним, обговорюючи різноманітні болючі для України теми, зазначає організаторка.

Забезпечувати життєдіяльність кіноклубу Бінерт поки планує власними зусиллями за допомогою декількох своїх знайомих-ентузіастів. На пропозицію Олександри, зокрема, відгукнулася український кінокритик Олена Новікова, яка надаватиме професійну консультацію щодо відбірки фільмів. Також існує домовленість з берлінськими культурними виданнями, які друкуватимуть розклад роботи клубу та інформацію про відібрані до перегляду фільми.

Кіно і дискусі

Поки що планується влаштовувати покази українського кіно раз на місяць – кожен другий четвер. Вхід безкоштовний. Після перегляду відбуватиметься дискусія. Першим фільмом, показаним на відкритті кіноклубу в четвер, стала культова стрічка Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Її демонстрували мовою оригіналу з німецькими субтитрами. Адже робота кіноклубу розрахована передусім на німецьку публіку. Саме тому для перегляду відбираються стрічки, які найбільш широко презентують Україну, її культуру та історію.

Так у листопаді буде показано стрічку Сергія Биковського «Живі», присвяченої Голодомору в Україні 1932-33 років. До дискусії організатори запросили німецького історика. А у грудні до перегляду пропонується робота німецького кінорежисера Карстена Хайна «Так, ми не хочемо вмирати», що висвітлює проблему СНІДу в Одесі. «Це вже така українсько-німецька кооперація, - розповідає Бінерт. - Ми показуватимемо фільм, який був знятий 2007 року, що фактично став початком великих німецьких проектів з боротьби проти СНІДу в Україні».

Більше інформації про діяльність Українського кіноклубу в Берліні можна знайти на інтернет-порталі.

Німецька хвиля