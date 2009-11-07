Ірена Карпа вдруге вийшла заміж (фото)

Письменниця і лідер гурту Qarpa Ірена Карпа вдруге вийшла заміж, повідомляє портал JetSetter.ua. Оформивши розлучення з київським письменником Антоном Фрідляндом (Антон та Ірена одружилися в червні 2008 і розлучилися влітку 2009), Ірена одружилася з американським фінансистом Норманом Полом Хенсеном, який впродовж останніх п`яти років живе між Сан-Франциско, Києвом і Москвою.

Церемонія одруження відбулася у Сан-Франциско.

Молодята відзначали весілля удвох, без галасливих застіль і тостів родичів – за вечерею в ресторані Френсіса Форда Копполи, де подають вино з власних виноградників кінорежисера.

До речі, виноробство – це одне з хобі Нормана Хенсена.

Познайомилося майбутнє подружжя у Facebook: Норман написав Ірені захоплений відгук про її пісні та манеру виконання, Ірена вперше в житті відповіла «на відгук фаната». Так зав`язалися стосунки, які невдовзі переросли у шлюб.