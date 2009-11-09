У Москві помер актор Ігор Старигін

Відомий радянський і російський актор Ігор Старигін, який зіграв Араміса в «Трьох мушкетерах», помер на 64-му році життя.

Як стало відомо, у кінці вересня Заслужений артист Росії був госпіталізований у важкому стані в одну зі столичних лікарень з інсультом.

Старигін народився 13 червня 1946 року в Москві. Він закінчив інститут театрального мистецтва. Грав у Московському Тюзі, театрі імені Моссовета, театрі-студії «У Никітських воріт» під керівництвом Марка Розовського, у Мхаті і Дороніної.

Старигін зіграв у більш ніж 45 вітчизняних фільмах. Найбільшу популярність йому принесла роль Араміса у фільмі Георгія Юнгвальд-Хількевіча «Д`артаньян і три мушкетери». Після виходу цієї стрічки всі актори, як кажуть, прокинулися знаменитими.

Серед інших відомих кіноробіт Старигіна – «Доживемо до понеділка», «Червоне і чорне», серіали «Ад`ютант його превосходительства» і «Державний кордон».

Кореспондент