Гайдамаки презентують фестиваль балканської музики

У четвер, 12 листопада, о 19.30 у клубі Хlib (м. Київ, вул. Фрунзе, 12) відбудеться PRE-PARTY фестивалю BALKANFEST за участю лідера гурту "Гайдамаки" Олександра Ярмоли.

Фестиваль балканської музики пролунає вперше в Палаці спорту 4-5 грудня 2009 року та збере світових зірок: Еміра Кустуріцу та The No Smoking Orchestra (Сербія), Gogol Bordello (США), Fanfare Ciocărlia (Румунія), Kočani Orkestar (Македонія), Kаl (Сербія) та "Гайдамаків" (Україна).

Програма pre-party 12 листопада включатиме прес-конференцію організаторів та партнерів BALKANFEST, концерт гурту Топоркестра (Київ), dj- та vj-сети проекту Балканізація (Одеса) та DJ Binghi (Київ). Журналісти отримають відповіді на всі питання, що стосуються фестивалю, а на музичну програму о 21:00 зможе потрапити кожен бажаючий, придбавши квиток ціною 50 гривень у касі клубу.