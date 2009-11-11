Золотошукачі зруйнували 100 метрів Великої китайської стіни

Представники золотовидобувної компанії з міста Хух-Хото зруйнували ділянку Великої китайської стіни, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство "Синьхуа". Загальна довжина пошкодженої частини стіни, розташованої на території автономного регіону Внутрішня Монголія, становить близько ста метрів.

За словами місцевого експерта з охорони культурної спадщини Вана ДАШАНЯ, споруді було завдано непоправної шкоди. Фахівець стверджує, що пам`ятник було частково зруйновано саме під час видобутку золота на прилеглих до Великої стіни ділянках. Йдеться про ту частину споруди, що була збудована під час правління династії Цинь (221 рік до нашої ери - 207 рік до нашої ери).

Влада Внутрішньої Монголії вже неодноразово направляла золотошукачам з міста Хух-Хото повідомлення з вимогою припинити роботи в безпосередній близькості від Великої стіни, проте підприємство ніяк не відреагувало на ці розпорядження. Наразі поліція регіону веде розслідування інциденту.

Ван ДАШАНЬ підкреслив, що за руйнування пам`ятника відповідальні не лише золотошукачі, але також шахтарі й дорожні служби. Пошук й притягнення вандалів до відповідальності ускладнюється через велику довжину стіни, яка з часом руйнується через дії як природних чинників, так і техногенного й антропогенного втручання.

Згідно з китайським законодавством, винуватців псування Великої китайської стіни може бути оштрафовано на півмільйона юанів (понад 73 тисяч доларів) й взято під варту. Вандалам може загрожувати до десяти років позбавлення волі. В 2008 році п`ятеро шахтарів отримали тюремні терміни від одного року до трьох років за часткове руйнування ділянки стіни. Вони є єдиними жителями Китаю, яких вдалося затримати й посадити у в`язницю за псування найбільшої пам`ятки архітектури.