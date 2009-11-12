Новий сингл О.Е. став доступний для безкоштовного скачування

12 листопада пісня «Я так хочу…» нового альбому групи з’явиться в ротації українських радіостанцій, а наступного дня її буде презентовано у російському ефірі.

Користувачі Інтернету вже зараз можуть безкоштовно завантажити пісню з офіційного сайту. Необхідно лише зайти на сайт okeanelzy.com , і вказати свій e-mail, куди буде надіслано спеціальний PIN-код, що «відкриє» доступ до пісні.

За словами лідера групи Святослава Вакарчука, це подарунок на честь неофіційного всесвітнього дня боротьби з піратством.

Нагадаємо, що раніше лідер «Океан Ельзи» пообіцяв розмістити в Інтернеті пісню нового альбому, як тільки в його блозі з’явиться 2010 читачів. Однак наступного дня сингл у поганій якості з’явився на піратських сайтах. Після чого С.Вакарчук підтвердив, що все одно слухачі зможуть отримати абсолютно іншу пісню.