В Осло викрали картину Едварда Мунка
09:34, 13 листопада 2009Культура
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В Осло з художньої галереї напередодні ввечері була викрадена робота знаменитого норвезького живописця Едварда Мунка.
За даними поліції, невідомі проникли в галерею "Ніборг Кунст" у центрі норвезької столиці й вкрали картину під назвою "Історія". Правоохоронним органам вдалося виявити автомобіль, на якому зникли викрадачі, проте нікого з них поки не вдалося затримати.
Роботи Едварда Мунка останніми роками часто є об`єктом уваги злочинців у Норвегії. Найгучніша крадіжка була здійснена 22 серпня 2004 року, коли з музею художника в Осло були викрадені його знамениті полотна "Крик" і "Мадонна". Поліції вдалося їх знайти тільки через декілька років.
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