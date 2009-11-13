Васюник хоче знати, як «Пила-6» та «Хостел-2» потрапили в прокат

Основним питанням Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики була ситуація щодо видачі прокатних посвідчень на фільми «Хостел - 2» та «Пила - 6» (стрічки в жанрі «хорор», виробництво США). Зокрема, як ці фільми потрапили в прокат. У підсумку Урядовий комітет вирішив провести службове розслідування «злочинного», на думку членів комітету і віце-прем`єра Івана Васюника, рішення експертної комісії з публічного демонстрування кіно- і відеофільмів при Мінкультури, з одночасним відстороненням від обов`язків Голови Державної служби кінематографії Ганни Чміль.

«На думку Віце-прем`єр-міністра Івана Васюника, ці «фільми не можна назвати просто фільмами жахів, це - півтори години гидотного людиноненависництва». На його переконання, наявність подібних фільмів у кінопрокаті може означати, що відповідні прояви не засуджуються, а видаються за правильну поведінку, таку, яка заслуговує на наслідування. Більше того, такі фільми як "Хостел-2" та "Пила-6" деформують психіку людей, особливо молоді, сприяють росту злочинності та, без сумніву, є такими, що пропагують культ насильства та жорстокості», - йдеться в повідомленні прес-служби віце-прем`єра.

20 лютого 2009 року дослідження Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі підтвердило, що «Хостел-2» не відповідає вимогам законодавства. 24 червня рішенням НЕК демонстрацію фільму в Україні заборонили. Утім, картини «Хостел-2» та «Пила-6» отримали прокатні посвідчення на покази в Україні.

У Національній спілці кінематографістів ці рішення вже назвали «черговим наїздом на інститути громадянського суспільства».

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