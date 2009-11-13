Дитяче ”Євробачення” не переноситимуть

11:58, 13 листопада 2009
Культура
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Створять оперативний штаб

Як і планувалося, дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2009" відкриється в Україні в понеділок, 16 листопада.

Віце-прем`єр України Іван Васюник провів засідання оргкомітету з підготовці й проведенню дитячого "Євробачення-2009".

І.Васюник доручив Міністерству охорони здоров`я України й Національній телекомпанії створити оперативний штаб для координації й постійного контролю санітарно-епідеміологічної ситуації у місцях проведення офіційних заходів конкурсу, харчування й тимчасового проживання учасників, партнерів і гостей "Євробачення-2009".

Фінальний концерт конкурсу відбудеться 21 листопада на сцені київського Палацу спорту.

ICTV

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