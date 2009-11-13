У Києві скульптори створюють «Фонтан любові»

Плід кохання, обійми... Водограй об’єднає шість філософських витворів мистецтва. Вони всі різні за формами та задумом, але однаково щиро відтворюють найвищі почуття.

Максим та Андрій - палкі шанувальники великого мистецтва. Спочатку приходили подивитися, а потім і самі взялися за роботу. Обов’язки також розподілили: один топірцем б’є, а другий щіточкою підмітає. Скульптори задоволені небайдужістю молодого покоління.

Валентин Осадчий, художній керівник симпозіуму: «Мені дуже приємно, що приходять люди з дітьми, дякують нам, що ми нарешті робимо приємну справу для міста, даруємо місту скульптури високого художнього рівня».

У столичному Маріїнському парку - перший Київський міжнародний симпозіум сучасної паркової скульптури. Красу витесують з вапняку народні майстри з України, Польщі та Німеччини. Вони створюють романтичні миті, аби сповна розкрити запропоновану тему «Фонтан кохання».

Для Юлія Сінкевича це вже 36 симпозіум. Скульптор втілює в життя миттєвості кохання, що називається «Обійми». А поруч його син Лев об’єднує лебедів, хмари та закоханих.

Юлій Сінкевич, народний художник України, скульптор: «Мистецтво і тяга до мистецтва людей якраз є наша ідея, якою ми повинні захоплювати світ. Може ця скульптура надихне на якесь кохання».

Польський скульптор Анна Росинська умовними фігурами відтворює генезис, яйце - символ початку. Українець Юрій Довголюк уже багато років живе в Берліні. До Києва приїхав із задоволенням. Своє бачення любові висловлює через геометричні форми, що, з’єднавшись, стануть єдиним цілим. Зовні майстер планує прикрасити трипільськими візерунками і сучасними символами, як об’єднання української культури від давніх часів до сьогодення.

Віктор Довгалюк, скульптор: «Я дуже сильно відгукуюсь на такі акції, що відбуваються в Україні, тим більше цікава задумка: скульптури будуть стояти в парку так, як в Німеччині - кожен парк, кожна вулиця має цікаві скульптури і саме не політичні, а естетичні».

Переможців та переможених на симпозіумі не буде, місця розподілять символічно, адже головна мета художників - зробити місто кращим, а людей добрішими.

Після закінчення симпозіуму фонтан кохання від сучасних скульпторів запрацює на повну потужність, даруючи перехожим найкращі емоції та почуття. А навесні у Марїїнському парку майстри обіцяють ще 29 нових, не менш романтичних митей кохання.

«Факти», ICTV