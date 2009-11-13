”Пропала грамота” запускає у світ першу ластівку з нового альбому
12:27, 13 листопада 2009Культура
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Слухачів обіцяють винагородити :)
Подільський фундаментал-оркестр «Пропала Грамота» запускає у світ першу ластівку третього альбому – пісню «Літо». Композиція втілювалась на студії «Ліпкі звукозапис» під керівництвом звукорежисера Сергія Заболотного.
Словесною основою «Літа», як розповідають "пропалограмотівці", став текст «Провінційний Джемірокває», написаний ще 2000 року. Музична складова невибаглива і прозора - гітарний бек-граунд, барабани і голос, в рокових традиціях ХХ століття.
Скачати пісню "Літо" гурту "Пропала грамота" можна на їхньому офіційному MySpace. Кожного, хто це зробить, обіцяють винагородити молитовною вібрацією своєї любові.
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