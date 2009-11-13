Приймаються заявки на участь у конкурсі «Для тебе, Україно!»

До 1 березня 2010 року Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» під егідою Міністерства освіти і науки України проводитиме Міжнародний літературно-мистецький конкурс «Для тебе, Україно!» для української шкільної та студентської молоді діаспори та України віком до 18-ти років.

На конкурс подаються авторські роботи, які висвітлюють головну тему конкурсу: «Що я роблю або що я зможу зробити для України в майбутньому, здобувши певні знання чи омріяний фах? Якою я бачу Україну в майбутньому?». Допустимі жанри робіт: розповідь, спогад, нарис, казка, оповідання, лист, есе, публіцистика тощо у прозовій та віршовій формі (можуть супроводжуватись власними ілюстраціями: малюнками, світлинами, орнаментом), а також твори образотворчого мистецтва (малюнки, плакати та ін.).

Роботи потрібно надсилати на адресу Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» за адресою:

вул. С.Бандери, 32 Д, м. Львів 79013, Україна

Тел.: +380 (32) 258-01-51, 258-01-61

Факс: +380 (32) 258-21-99

E-mail: iieс@polynet.lviv.ua

Детальнішу інформацію можна отримати на веб-сайті організаторів конкурсу.