Українську експозицію виставлять на престижному форумі в США

З 23 листопада по 15 грудня в рамках одного з найпрестижніших форумів мистецтва "Art Basel Miami Beach" уперше буде виставлено експозицію сучасного українського мистецтва "The Conversation". Український живопис високого стилю представить у Америці Галерея Тетяни Міронової.

Як повідомили в прес-службі галереї, у Майамі експонуватимуться знамениті "Структури" і сільські пейзажі Анатолія Криволапа, "Квіти" Олександра Бабака, епізоди серії "Найняті бачити сни" Оксани Мась, серія "Криниці" і міські пейзажі Ганни Криволап, contemporary art Віктора Сидоренка "Левітація", живописна серія Сергія Гая "Любов до жінки" і живописна серія Романа Жука "Грабіжники".

Окремий виставковий простір буде присвячено українській фотографії, де будуть представлені фото-арт-проекти фотохудожників Олени та Віталія Васильєвих.

Основна програма "Art Basel Miami Beach" відбудеться 3-6 грудня 2009 року в Майамі. Арт-форум є одним з найбільш популярних зимових заходів сучасного мистецтва в США. Цього року тут буде зосереджено 250 галерей зі всього світу, сучасне мистецтво буде представлено роботами більше 2 тисяч художників.

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