У Львові згоріла каплиця УГКЦ
14:45, 13 листопада 2009Культура
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Гасили шість пожежних підрозділів
Учора у Львові згоріла капличка ритуальних послуг, яка розташована на території церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, для ліквідації пожежі, яку, за висновками експертів, спричинило порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт, було задіяно шість пожежних підрозділів міста. Потерпілих і жертв немає.
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