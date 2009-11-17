Українські поети на Московському бієннале

23-28 листопада в Москві відбудеться вже традиційне, VI Міжнародне бієннале поетів. У фестивалі візьмуть участь поети з Росії, України, Білорусі, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Узбекистану, Естонії та інших країн.

Україну на фестивалі представлятимуть Олександр Кабанов, Борис Херсонський, Людмила Херсонська, Сергій Жадан та Андрій Любка. Також у рамках бієнале серед багатьох заходів, спецпроектів та акцій відбудеться, зокрема, вечір-презентація Міжнародного поетичного фестивалю «Київські лаври», представлятимуть його організатор Олександр Кабанов та куратори фестивалю в 2009 році.

Організатори фестивалю — проект «Культурна Ініціатива», Buro17.Фестиваль відбудеться під патронатом Московської міської Думи та Уряду Москви.

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