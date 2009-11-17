У столиці розпочинається тиждень мистецтв

Сьогодні, 17 листопада, у київському Центральному будинку художника пройде Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва "Ukrainian Art Week" (Український тиждень мистецтв). У рамках конкурсних програм відбудуться численні майстер-класи, лекторії, "круглі столи" і презентації.

Український тиждень мистецтв об`єднує дві програми – виставкову й конкурсну. Представлені арт-об’єкти експонуватимуться для широкої аудиторії глядачів, фахівців і преси протягом семи днів.

Очікується, що в проекті візьмуть участь конкурсанти не тільки з України, але й представники країн ближнього і далекого зарубіжжя, всього більше 500 авторів з понад 15 країн світу.

Конкурсна програма Українського тижня мистецтв включає: Конкурс живопису (номінації "Реалістичний живопис", "Акварельний живопис", "Авангардний живопис", "Експериментальний живопис", "Релігійний живопис", "Комп`ютерний живопис"); Конкурс графіки ("Академічний малюнок", "Ілюстрації", "Експериментальна графіка", "Комп`ютерна графіка"); Конкурс графічного дизайну ("Плакат, "Фірмовий стиль", "Сувенірна продукція", "Дизайн упаковки", "Друкарська графіка", "Реклама"); Конкурс скульптури ("Кругла скульптура", "Рельєфна скульптура", "Паперопластика"); Конкурс фотографії ("Повсякденне життя", "Сучасні проблеми", "Портрет", "Природа", "Подорожі", "Архітектурні форми", "Гумор", "Мистецтва, розваги, гламур", "Експериментальне фото"); Конкурс декоративно-прикладної творчості ("Декоративний розпис тканини (зокрема батик)", "Декоративне панно", "Декоративні розписи та інкрустації", "Ляльки та іграшки", "Декоративна скульптура і різьблення", "Сувеніри й подарунки до свят", "Прикраси", "Мозаїки, вітражі", "Природні матеріали").

Оцінюватиме представлені на конкурс роботи журі, до складу якого увійдуть як представники вітчизняного арт-ринку, так і фахівці з Європи, Америки й країн азіатського регіону.

Арт-об’єкти, які одержать найвищі оцінки журі, преміюються у вигляді розміщення на міжнародних виставках, конкурсах, галереях Європи та Америки, нагороджуватимуться навчанням і ознайомлювальними стажуваннями в європейських університетах, творчість авторів підтримуватиметься у вигляді матеріального заохочення, призів і допомоги в просуванні.

Крім того, усі виставкові роботи публікуються в Міжнародному каталозі "New Faces in Arts" ("Нові особи в мистецтві"), що виходить на чотирьох європейських мовах.