У Києві встановлять пам`ятник Івану Мазепі

Київський мер Леонід Черновецький підписав розпорядження про установку пам`ятника державному політичному і культурному діячеві Івану Мазепі, повідомили в прес-службі КМДА. Мер зробив це на виконання Указу Президента України "Про святкування 300-річчя подій, пов`язаних з військово-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи й укладенням українсько-шведського союзу", а також ухвал і розпоряджень Кабінету Міністрів країни.

За словами заступника голови КМДА Сергія Рудика, пам`ятник буде встановлено на площі Слави в Печерському районі міста протягом 2009-2010 років. Міністерство культури й туризму України спільно зі столичною мерією провели конкурс на кращий проект пам`ятника Івану Мазепі. Переможцем став авторський колектив у складі скульптора Куща, архітекторів Кухаренка, Мельникова і Лосицького.

"Постамент виконаний з червоного граніту, прикрашеного бронзовими рельєфами. За задумом авторів, скульптурну композицію гетьмана Івана Мазепи, який гарцює на жвавому коні, доповнять рельєфні зображення на постаменті, які розкривають різносторонність фігури гетьмана. Це будівництво храмів і монастирів, розвиток освіти і культури в Україні, його любов і підтримка поезії, музики, а також державно-політичний аспект діяльності Мазепи", – розповів Рудик.

Відповідальним за споруду пам`ятника визначено комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновних робіт". Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання функцій столиці.

Подробиці