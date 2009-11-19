”Кінопанорама” запрацює з 26 листопада

Кінотеатр "Кінопанорама", який був закритий на плановий ремонт, знову відкриє двері для відвідувачів 26 листопада.

Там відновили теплопостачання, усунули зауваження служби електронагляду й вирішити запустити заклад у теперішньому стані, пише муніципальна газета "Хрещатик".

За словами директора закладу Наталі Соболєвої, раніше планували здійснити реконструкцію "Кінопанорами", проте поки що це неможливо через конфліктні питання щодо власника будівлі.

Попри це, кінотеатр уже визначився з репертуаром і придбав фільми на перші місяці роботи.

У розкладі стрічки "Нью-Йорк я люблю тебе", "Пророк" та "Кисень".

Раніше повідомлялося, що кінотеатр "Кінопанорама" може стати або торговим центром, або синагогою.

Українська правда