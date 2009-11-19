У столиці стартує фестиваль ”Нове британське кіно”

Сьогодні, 19 листопада, у столичному кінотеатрі "Україна" стартує дев`ятий щорічний всеукраїнський фестиваль "Нове британське кіно".

Кінофорум традиційно представить кращі британські прем`єри року.

Відкривається фестиваль фільмом "Повна історія моїх сексуальних невдач". Це реаліті-комедія Кріса Уейта, одного з найоригінальніших молодих режисерів так званого "покоління MTV".

Картина номінувалася на Гран-прі журі Кінофестивалю незалежного кіно Санденс. На думку англійської преси, це сама самобутня британська прем`єра 2009 року – мікс "Бората" і фільмів Майкла Мура. Картину українській публіці представлять режисер фільму Кріс Уейт і продюсер Генрі Троттер, які прилетять до Києва на прем`єру свого фільму.

У рамках фестивалю, який проходить за підтримки Британської Ради та інвестиційної фінансової групи ТАС, також будуть показані фільми, відзначені провідними кінофестивалями і чудово прийняті європейськими глядачами, повідомили в компанія Артхаус Трафік.

"У пошуках Еріка" – новий фільм найзнаменитішого і в усіх відношеннях бездоганного режисера Британії Кена Лоуча – номінувався на "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю в 2009 році. Комедія сучасного кіно-класика розповідає курйозну історію про листоношу і його уявного друга-футболіста, якого грає всесвітньо відомий футболіст Ерік Кантана.

"Лондон, Англія" – тонка психологічна драма про пошуки близьких після трагічних вибухів автобусів у Лондоні одержала "Срібного ведмедя" за кращу чоловічу роль на міжнародному кінофестивалі в Берліні.

"Хай живе любов" – режисерське повернення Майкла Фіггиса – автора прославленої драми "Покидаючи Лас-Вегас". "Хай живе любов" – пронизана еротизмом історія про роман лондонського яппі й красивої любительки пригод.

Єдиний спеціальний показ у Києві – фільм "Молода Вікторія" – історія перших років правління королеви Вікторії і її тривалого роману з принцом Альбертом. Роль молодої королеви виконує володарка премії "Золотий глобус" Емілі Блант.

У рамках фестивалю на єдиному спецпоказі також буде продемонстровано стрічку "Повернення в Брайдсхед" за мотивами однойменного роману Івліна Во – провокаційна драма про заборонену любов і втрати невинності в передвоєнний час.

Услід за Києвом фестиваль "Нове британське кіно" пройде в найбільших містах країни.

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