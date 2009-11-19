У Києві незабаром розпочнеться новий мистецький проект «Аrt-Class»

У києві вже в кінці листопада розпочнеться новий мистецький проект під назвою «Art-Сlass». Про це на прес-конференції в музеї Івана Гончара розповіла координатор проекту Анна Заклецька. За її словами, проект має декілька напрямків: творчі зустрічі з відомими людьми (акцент на живому спілкуванні), майстер-класи, рідкісні для України акустичні концерти зірок, підтримка молодих невідомих талантів та благо чинність( всі гроші з продажу квитків йтимуть на благодійні акції).

Цікавинкою цих вечорів стане також так звана «фішка» - під час кожної зустрічі проводитиметься жеребкування і та людина, що дістане цю «фішку» матиме нагоду зробити щось цікаве разом із зіркою. Ви можете зіграти якусь зі сцен з вистави разом з Бенюком, можете заспівати щось, заграти, зобразити. Усі ці «фішки» залишатимуться секретами.

Поки що проект охоплює лише столицю, але як каже активна учасниця проекту Ніна Матвієнко: «Ми обов’язково провеземо цей проект по областях, я змушу організаторів це зробити!”. Н.Матвієнко каже, що великі надії організатори покладають на молодь: «Я багато мандрую Україною, у нас дуже талановиті люди, яким треба допомагати розкриватися,направляти їх».

Попередньо погодились стати учасниками проекту такі відомі особистості як Багдан та Остап Ступки, Валерій Харчишин, Олег Скрипка. Андре Тан, Діана Дорожкіна, Ніна Матвієнко, Богдан Бенюк, С.Вакарчук, І.Карпа, Олександр Пономарьов та інші.

Жеребкування зірок відбуватиметься шляхом анкетування . «Тобто кожен зможе написати прізвище тієї зірки, яку б він хотів бачити наступного разу»,- каже А.Заклецька.

Ініціатором проекту став фонд «Моя Україна», одним з напрямків, на які підуть гроші за словами голови фонду Юрія Гусєва, буде розвиток музею Івана Гончара.

Попередня вартість квитка на один творчий вечір буде 100 гривень.