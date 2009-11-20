Андріївську церкву обіцяють укріпити до Нового року

Протиаварійні та протизсувні роботи на будівлі Андріївської церкви мають завершитися у поточному році.

У цьому запевняють у Міністерстві регіонального будівництва, повідомляє прес-сліжба відомства.

Міністр Василь Куйбіда на пагорбі Андріївської церкви провів нараду щодо підсилення та реставрації церкви, де ознайомився з процесом протиаварійних і протизсувних робіт.

На нараді було зазначено, що перший етап ремонтно-реставраційних робіт активно завершується.

Протизсувні та протиаварійні роботи виконуються у дві зміни без вихідних однією з найпотужніших європейських компаній - спільним українсько-французським підприємством "Основа-Солциф".

Наступний етап - підсилення фундаментів за технологією Джентграунт. Це найсучасніша технологія, яка призначена для такого типу робіт, запевняють у міністерстві.

Щоденні спостереження за станом будівлі Андріївської церкви та екологічний моніторинг прилеглих територій, "свідчить про благополучний стан об`єкту будівництва".

Продовження термінів виконання запланованих робіт виникло в зв`язку з затримкою розрахунків за вже виконані роботи та появою додаткових, позапланових протиаварійних заходів, пояснюють в міністерстві.

Учасники наради дійшли висновку, що є всі підстави завершити комплекс протизсувних і протиаварійних робіт у поточному році.

У роботі наради взяли участь керівники "УкрНДІпроектреставрація", Нацзаповідника "Софія Київська", Державної архітектурно-будівельної інспекції, київської міської філії ДП "Укрдержбудекспертиза" та інші.

Українська правда