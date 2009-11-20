Драч, Мовчан і Павличко стануть на захист ”Української енциклопедії”

Відомі українські письменники і громадські діячі Іван Драч, Павло Мовчан, Борис Олійник, Дмитро Павличко 24 листопада приєднаються до "живого ланцюга" протестуючих проти виселення одного зі старих в країні науково-енциклопедичних установ – видавництва "Українська енциклопедія" імені Бажана.

Як повідомили в прес-службі Держкомтелерадіо, на захист видавництва також вийдуть академік АМН України Любомир Пиріг, доктор філологічних наук Олександр Пономарів, академік Петро Тронько, академік НАН України, в.о. голови Українського інституту національної пам`яті Ігор Юхновський.

Діячі культури, науки, літератури приєднуються до акції "Живий ланцюг" на захист "Української енциклопедії", виступаючи проти рішення Київської міської ради про виселення видавництва з займаних ним приміщень по вулиці Б. Хмельницького, 51а. У цій же будівлі розміщені пошуковий-видавниче агентство "Книга Пам`яті України" і редакція дитячого журналу "Соняшник", які теж будуть виселені.

Нагадаємо, рішення про позбавлення Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва "Українська енциклопедія" ім. Бажана приміщення, що орендується ним, і про передачу приміщення Міжнародному добродійному фонду "Здоров`я майбутнього" було прийняте на сесії Київради 29 жовтня 2009 року.

При цьому Верховна Рада України заборонила виселяти з займаних приміщень книжкові магазини, бібліотеки, редакції друкарських ЗМІ, установи культури.

Раніше в столиці з приміщень, що орендуються, були виселені також видавничі організації "Україна", "Здоров’я", "Мистецтво", "Техніка", "Музична Україна", "Либідь" і закриті спеціалізовані книжкові магазини "Поезія", "Мистецтво", "Передплатні видання", "Пропагандист", "Світогляд", "Спортивна книга", "Зміна", "Ноти", "Книга-поштою", "Технічна книга", "Книжковий світ", "Медична книга" і "Планета".

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