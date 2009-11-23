Нідерландець переміг на дитячому Євробаченні-2009 (фото)

Юний виконавець з Нідерландів Ральф МАКЕНБАХ переміг у дитячому конкурсі «Євробачення-2009», що проходив у Києві.

Р.МАКЕНБАХ, який виконав пісню Click Clack, одержав 121 голос.

Росіянка Катя РЯБОВА з піснею «Маленький принц» посіла друге місце, одержавши 116 очок, і стала срібним призером конкурсу. Вона поділила друге місце з Лаурою АЙРАПЕТЯН з Вірменії.

Український співак Андранік АЛЕКСАНЯН з піснею «Три тополі, три сурми» посів 5-е місце.

Усього у конкурсі взяли участь 13 виконавців.

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко теж відвідала фінал дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2009".

Відразу після оголошення результатів конкурсу, Юлія Тимошенко піднялася на сцену столичного "Палацу спорту" та відзначила, що всі учасники фінальної частини дитячого Євробачення уже є переможцями і справжніми героями.

"Якщо можна було б поміняти умови цього конкурсу, то потрібно було б перше місце і найголовніші подарунки вручити кожному. Це було би правильно!", - підкреслила прем`єр-міністр.

За її словами, головна перемога кожного з юних конкурсантів у тому, що вони зробили свято як для України, так і для всього світу: "Я дякую вам за це. Україна вам за це вдячна! Ви ще дуже маленькі виконавці, але вже великі зірки, і я хочу, щоб перед вами відкрилися всі зіркові шляхи. Хай вам щастить у житті!".