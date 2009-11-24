Михайло Демцю дасть майстер-клас з малювання

Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12) запрошує 28 листопада о 12:00 на майстер-клас з малювання олією народного художника України Михайла Демцю.

Михайло Демцю – один з найвідоміших митців у сучасному українському малярстві. Народний художник України, член Національної Спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України, член Клубу українських митців. Має ІІІ премію з живопису Всеукраїнського триєнале (2001 р.) та І премію фестивалю кераміки в Музеї кераміки, Вестервальд, Німеччина (2003 р.).

Він єдиний український художник, який створив авторську серію для славетної фірми „Розенталь”, виробника колекційної естетської порцеляни, для якої працювали Далі, Вазареллі, Воргол.

Твори Демцю відомі своїм експресіоністичним живописом – шалено яскравий колір, пливкі образи, безмежна фантазія. Він є тим художником, який знає мову кольорів. Митець, який переплавив у своїй творчості традицію європейського, західноукраїнського живопису й усучаснив класику. Він одночасно національний і космополітичний. Немало помандрував по Європі, любить бувати на Монмартрі, Францію малює з любов’ю закоханого гостя, викликаючи своєю творчістю вдячність французів. Але навіть у „французьких” пейзажах ми бачимо українську лінію, українські кольори. Він виріс на українському ѓрунті ментального, народного і професійного мистецтва. Його витоки у національній традиції і національній школі. В його творах живуть тіні предків – яскрава, потужна, таємничо-принадна основа та вітальна сила.

Вартість відвідання майстер-класу – 10 грн.