Син Альбера Камю виступив проти перезахоронення батькового праху

Cин Альбера Камю Жан виступив проти пропозиції президента країни Ніколя Саркозі перенести прах письменника в паризький Пантеон , пише The Daily Telegraph. За словами Жана Камю, подібні почесті йдуть наперкір ідеалам його батька.

Син письменника заявив, що Камю своїми творами й своїм життям відстоював ідеали скромності й виступав проти всякого роду показної пишноти. Як передає, дочка Альбера Камю Катрін також висловила сумніви, що прах письменника варто переміщати в Пантеон.

Проти ідеї Саркозі також висловився біограф і друг Камю Олів`є Тодд, який звинуватив французького президента в спробі додати собі політичної ваги в середовищі інтелектуалів. "Це частина його плану з силового захоплення впливу серед інтелектуалів. Це суперечить всьому, що відстоював Камю", – цитує слова Тодда The Daily Telegraph.

"Саркозі не потребує Камю. Саркозі потребує того, щоб додати собі лиску", – додав Тодд. За словами біографа, усе своє життя Камю заперечував будь-які почесті й навіть Нобелівську премію погодився одержати тільки потім, "щоб розповісти про долю етнічних французів у Алжирі".

Ніколя Саркозі висловив ідею про те, що перезахоронює Камю у зв`язку з 50-річчя з дня його загибелі, яке відзначатиметься в січні 2010 року. У паризькому Пантеоні, куди президент хоче перенести прах письменника, поховані Еміль Золя, Віктор Гюго, а також Андре Мальро і Олександр Дюма-батько - їхні останки були перенесені в Пантеон за ініціативою попереднього президента Франції .Жака Ширака.

Як зазначає ВВС News, для того, щоб перезахоронювати прах Камю, президентові Франції знадобиться згода його родичів. За інформацією The Daily Telegraph, радник Саркозі Катрін Пегор двічі намагалася умовити Жана Камю, проте їй не вдалося добитися його дозволу.

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