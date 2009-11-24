Українські чоловіки вдвічі більше дивлять еротичне кіно за жінок

Соціологічна група «Рейтинг» дослідила, яке українці дивляться кіно й яку слухають музику.

Найулюбленішими жанрами кіно для українців є комедія (45%), мелодрама (31%) та історичні фільми (28%). Далі йдуть пригодницькі фільми (24%), бойовики (16%) та документальне кіно (15%). Кожний десятий українець захоплюється фантастикою. Драми популярні серед 8% опитаних, трилери – серед 7%. 5% українці люблять фільми жахів, 4% - еротику.

Лише 4% українців не люблять кіно. З віком втрачається інтерес українців до таких жанрів кіно як комедія, пригодницькі фільми, бойовики, фантастика, фільми жахів та еротика. Натомість зростає інтерес до мелодрам, історичних фільмів та документального кіно.

Серед більш освічених громадян популярними є комедії, документальне кіно, фантастика, історичні та пригодницькі фільми. Людей середнього рівня освіти цікавлять мелодрами і бойовики.

Документальні фільми вдвічі популярніші в містах, ніж на селі. Взагалі кіно в містах люблять більше. Водночас мелодрами і бойовики однаково дивляться як в містах, так і в селах.

Мелодрами у 6 разів популярніші серед жінок, ніж серед чоловіків. Натомість бойовики в 6 разів популярніші серед сильної статі. Крім того, жінки більше за чоловіків люблять комедії та драми. Решта жанрів за чоловіками: вони вдвічі більше дивляться фантастику, трилери, еротику та документальне кіно; у 1,5 рази більше – історичні та пригодницькі фільми, а також фільми жахів.

Найбільший інтерес до кіно проявляють пари, які живуть у громадянському шлюбі. Вони більше за інших люблять комедії, пригодницькі та історичні фільми, бойовики, а також документальне кіно. Неодружені – фантастику, трилери, містику. А от серед одружених, а ще більше серед розлучених, найбільш популярними є мелодрами. Інша цікава тенденція: чим більше дітей в родині, тим менше подобаються комедії та пригодницькі фільми. Натомість росте популярність мелодрам.

Документальні фільми найбільш популярні серед виборців В.Ющенка та В.Литвина. Також виборці В.Ющенка люблять історичні фільми, як до речі і виборці С.Тігіпка. Цікаво, що виборці В.Ющенка взагалі не люблять жахів, практично не дивляться еротики, містики й фантастики. Разом з тим ці категорії фільмів є дуже популярними серед виборців того ж С.Тігіпка.

Виборці Ю.Тимошенко люблять мелодрами і комедії. Проте найбільша любов до кінокомедій належить прихильникам В.Януковича. Пригодницькі фільми, як, до речі і бойовики, найпопулярніші серед виборців А.Яценюка та В.Януковича.

Найулюбленішими стилями музики для українців є поп-музика (32%), народна або фолк (25%) та шансон (22%).

Кожний п`ятий українець любить класичну музику. Танцювальну музику або диско слухають13% опитаних, романси – 12%, клубну музику – 9%. Рок залишається популярним серед 7%, бардівська музика – серед 6% опитаних. 5% українців люблять духовну музику, 5% – джаз, 3%– реп, 3% - блюз. Найменшою популярністю серед українців користується тяжкий рок і реггі.

Щодо музичних вподобань українців існує кілька очікуваних тенденцій. Так, чим старше респонденти, тим популярніша серед них народна музика, чим молодші –поп-музика. Крім того, близько третини молоді любить клубну музику, майже кожен п`ятий – рок. Натомість старші люди віддають більше переваги романсам і духовній музиці.

Шансон, класична і бардівська музика найпопулярніші серед українців середнього віку.

Більш освічені респонденти віддають превагу, крім поп-музики, класичній музиці, романсам, року та джазу. Серед найменш освічених пальму першості тримає народна музика.

До речі, духовну музику найбільше шанують греко-католики, найменше – віруючі УПЦ Київського та Московського Патріархату.

Народна музика на селі вдвічі більш популярна, ніж у містах. Натомість у містах значно популярніша класична музика, рок, джаз і шансон.

Музичні смаки чоловіків і жінок також значно різняться. Жінки більше, ніж чоловіки люблять поп-музику, народну і танцювальну, а також класику та романси. Натомість чоловіки – шансон, бардівську музику та джаз, а також рок, реп і електронну музику.

Клубна музика, рок і реп найпопулярніші серед неодружених респондентів, які не мають дітей. Поп-музика – серед пар, які живуть у громадянському шлюбі. Останні також люблять бардівську музику і джаз.

Одружені віддають перевагу народній і класичній музиці, а також шансону і не проти танцювальної та поп-музики.

Виборці Ю.Тимошенко віддають перевагу народній, класичній та клубній музиці. Виборці В.Януковича – поп-музиці, шансону і танцювальному стилю. Виборці А.Яценюка також люблять шансон, танцювальну і рок-музику.

Найбільшими прихильниками народної та духовної музики є виборці В.Ющенка. Виборці С.Тігіпка люблять класичну, танцювальну музику, романси і джаз. Третина виборців В.Литвина (найбільше серед інших) віддають перевагу класичній музиці, трохи менше – шансону. Разом з тим частина прихильників Голови ВРУ полюбляє і клубну музику.

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% похибка становить не більше 3%, для значень близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень близьких до 10% - не більше 1,8%.

Терміни проведення дослідження: 3-12 жовтня 2009 р.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;

Донбас: Донецька, Луганська.